ВСУ с помощью Storm Shadow «обезглавили» командование РФ на Южном фронте 10.06.2023, 10:43

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Тылы российской группировки разгромлены.

Для российских оккупантов на Южном фронте наступили очень тяжелые времена. ВСУ с помощью ракет Storm Shadow бьют по глубокому тылу оккупантов в Запорожской области, «обезглавливая» российскую группировку.

Сегодня появились новые кадры и подробности мощного удара ракетами по российским штабам на Южном фронте, передает Диалог.UA.

В пятницу, 9 июня, были выпущены несколько ракет по базам отдыха на Арабатской стрелке и в Железном порту.

Там, предварительно, располагались штабы и командный состав оккупационной армии РФ, ответственной за Южный фронт.

Так, под удар вечера попала база отдыха «Экспресс» под Геническом.

Мэр Мелитополя Иван Федоров уверял, что удар пришелся в момент трапезы в штабе военных Росгвардии.

«Даже 100+ км от фронта не помогают врагу спрятаться от «бавовны». Ликвидированных оккупантов несравнимо больше, чем "скорых". Их не успевают вывозить», - написал глава города.

Горячо оккупантам было вчера и в Железном порту, где под ударом оказался отель «Позитив». Потери россиян уточняются.

Отметим, что 8 июня был зафиксирован прилет Storm Shadow по штабу ВС РФ на той же Арабатской стрелке в гостинице «Бригантина».

OSINT-аналитик Беньямин Питтет (Benjamin Pittet) выяснил, что под удар попал штаб группировки ВС РФ «Днепр», который весной нынешнего года посетил лично диктатор РФ Владимир Путин.

«Основываясь на этой геолокации, я полагаю, что Украина только что нанесла удар по армейскому штабу, который посетил Путин в апреле. 46.019844, 34.846380 2R9W+WHJ Счастливцево, Херсонская область, Украина», - написал эксперт.

«Вынос» российских тылов - это часть большого контрнаступления Сил обороны Украины.

Точечными ударами ВСУ парализуют логистику и управление оккупантов, чтобы облегчить себе прорыв фронта.

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