ВСУ нанесли новые удары по Арабатской стрелке, колонны россиян бегут в Крым 4 10.06.2023, 11:22

11,076

Еще несколько ракет Storm Shadow поразили военные базы РФ.

Утром 10 июня еще несколько украинских ракет ударили по временно оккупированной армией РФ косе Арабатская стрелка в Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

«Курортный сезон на Арабатке настолько горячий, что к рашистам на отжатой базе отдыха сегодня утром решили присоединиться несколько ракет. Захватчикам почему-то компания не понравилась, поэтому в настоящее время колонны автомобилей с россиянами и местными коллаборантами экстренно выезжают в пока что оккупированный Крым. «Страстный климат не подходит? Уверен, в Крыму вам тоже совсем скоро станет жарко», - говорится в сообщении.

О новых ночных ударах сообщил также в телеграм-канале предатель Владимир Сальдо.

По его словам, около 5 утра 10 июня нанесены удары ракетами Storm Shadow. Сальдо жалуется, что уничтожена гостиница «Позитив» в Железном порту.

Ранее сайт Charter97.org сообщал , что на временно оккупированной армией РФ косе Арабатская стрелка (Херсонская область), расположенная более чем в 100 км от линии фронта, днем 9 июня прогремели взрывы, уничтожены штабы российской группировки «Днепр».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».