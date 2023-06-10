Новый Шариков Альфред Кох

10.06.2023, 11:55

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Уровень аргументации на российском ТВ «достоин» даже не шимпанзе, а крокодила.

Очередное дно пробили российские пропагандисты. В программе у Попова и Скабеевой некий профессор ВШЭ Евгений Бужинский заявил буквально следующее:

- Ну раз уж дело дошло до разрушения гидроэлектростанций, может стоит присмотреться к началу этого каскада: к Киевской ГЭС, а? Там прекрасное водохранилище, чуть-чуть повыше Киева, там четыре, по-моему, кубических километра воды… Я бы подумал над этим…

Ошалевший Попов его спросил:

- А мы чего этим добьемся?

И тут профессор сказал то, что я от него с нетерпением ждал:

- А просто показать!

Немая сцена…

Как сказал бы профессор Преображенский: «Я так и знал!» И я так и знал! Все дело в том, что этот Евгений Бужинский такой же профессор, как я - балерина. Он генерал-лейтенант в отставке и кандидат военных наук. Всю жизнь проработал в Генштабе МО РФ.

Кто знает как тяжело получить место профессора в ВШЭ, и сколько настоящих докторов настоящих наук не имеют там профессорской ставки, тот легко догадается каким образом кандидат военных наук стал там профессором. И кто его туда пропихнул. И зачем.

Этот профессор кислых щей - это новый Шариков. Он не способен анализировать на шаг вперед. Это ж надо додуматься: а давайте взорвем Киевскую ГЭС и обрушим на три с лишним миллиона киевлян четыре квадратных километра воды! Чтобы просто показать!

Что - показать? Свою дурость показать? Показать, что ты - тупое животное? Это показать? Уровень аргументации - достоин даже не шимпанзе, а крокодила, у которого мозг меньше спичечной головки. А че они обстреливают Шебекино? А давайте убьем миллион людей! Или два… Чтобы просто показать…

И вот это насекомое много лет сидело в Генштабе и дослужилось до генерал-лейтенанта. Что оно там делало? Какие интеллектуальные задачи решает этот «Мозг армии», если его возглавляет алкоголик Герасимов с лицом орангутанга и вот этот генерал-профессор Бужинский, которому не дают покоя лавры Гиммлера? У меня просто нет слов. Особенно после вчерашних откровений Патрушева про мужской, женский и средний род в английском языке и путинского черчения…

И да, это я еще не анализирую вы**ры Димона Медведева. Он сегодня уже угрожал Европе ударами гиперзвуковых ракет… А вчера призывал российскую армию перейти в наступление и разбить, наконец, ВСУ: сколько уже можно с ними нянчиться!

Понимаете? Они живут в другом мире. В этом мире у них есть право убить миллионы людей. Причем они совершенно уверены в том, что им за это не придется отвечать. Они уверены, что могут безнаказанно стрелять по Европе гиперзвуковыми ракетами и никакого ответа не последует.

Они уверены, что их армия в состоянии вдруг раз - и перейти в наступление, разбить к чертям собачьим ВСУ и выйти на польскую границу. И они даже не задумываются: а почему она уже почти полтора года все никак не может это сделать? Это интеллектуальное усилие уже за гранью их возможностей.

Они уверены в том, что они говорят умные и дельные вещи. Как уверена некая сумасшедшая бабушка в том, что шапочка из фольги защищает ее мозг от проникновения туда инопланетян. Вот как ей объяснить, что она не права? Никак… То же самое и с этими бужинскими, медведевыми и патрушевыми.

После всего перечисленного какие могут быть сомнения в том, что наше дело правое? Поэтому враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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