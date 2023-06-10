В Турции прогремел взрыв на фабрике по производству ракет 1 10.06.2023, 12:06

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Пять человек погибли.

Пожар произошел недалеко от Анкары на фабрике по производству ракет, принадлежащей оборонному машиностроительно-химическому предприятию МКЕ. Есть погибшие и раненые, пишет агентство Ihlas.

По сведениям издания, взрыв произошел в производственном цехе. После этого разгорелся пожар.

«На заводе есть раненые. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии», — рассказал собеседник Ihlas.

Как передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Турции, в результате инцидента погибли пять человек. Спасательные работы продолжаются.

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