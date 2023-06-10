В Турции прогремел взрыв на фабрике по производству ракет

В Турции прогремел взрыв на фабрике по производству ракет1
- 10.06.2023, 12:06
- 1,964
Пять человек погибли.
Пожар произошел недалеко от Анкары на фабрике по производству ракет, принадлежащей оборонному машиностроительно-химическому предприятию МКЕ. Есть погибшие и раненые, пишет агентство Ihlas.
По сведениям издания, взрыв произошел в производственном цехе. После этого разгорелся пожар.
«На заводе есть раненые. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии», — рассказал собеседник Ihlas.
Как передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Турции, в результате инцидента погибли пять человек. Спасательные работы продолжаются.