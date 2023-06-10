Развернуть старую гармонь Телеграм-канал «СерпомПо»

10.06.2023, 15:21

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А Василий Небензя пойдет под музыку вприсядку, выкидывая презабавные коленца.

Шаг за шагом петля затягивается.

Международный суд ООН в Гааге 14 голосами против 1 (китайский судья) одобрил заявления 32 стран о вступлении в разбирательство между Украиной и Россией по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Украина обвиняет путинскую Россию в нарушении Конвенции о геноциде.

«Дипломат» Лавров относительно иска Украины заявил, что он основан на «извращенной логике», и сообщил, что «коллективный Запад» злоупотребляет нормами международного правосудия. А другой «дипломат» - посол в Нидерландах Шульгин, прислал 7 марта 2022 года в суд письмо, где сообщил, что суд не обладает юрисдикцией в данном вопросе.

Судя по реакции, «дипломаты» великой державы чувствуют, что решение будет не в их пользу, обелить «спецоперацию» не удастся. Вот оно – декларируемое уважение к решению спорных вопросов через ООН.

Что остается? Развернуть старую советскую «гармонь», исполнить песню про ООН и его учреждения, управляемые «коллективным Западом». А Василий Небензя пойдет под музыку вприсядку, выкидывая презабавные коленца, отгоняющие «боевых комаров» НАТО.

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