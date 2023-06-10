Берлин опроверг слухи об уничтожении российским «Ланцетом» установки IRIS-T 10.06.2023, 15:30

Немецкая ЗРК продолжает служить ВСУ.

Немецкий журналист Юлиан Репке опроверг сведения об уничтожении россиянами в Украине установки ПВО IRIS-T.

После удара российским беспилотником «Ланцет» установка IRIS-T в Украине получила минимальные повреждения.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) остается в рабочем состоянии. Такую информацию озвучил журналист BILD Юлиан Репке, ссылаясь на источники в немецком правительстве.

На днях россияне в Сети распространили видео удара дрона «Ланцет» по немецкому IRIS-T на одном из участков фронта.

Операцию снимал на видео и корректировал другой российский БПЛА «Орлан-10». Оккупанты уверяли, что комплекс уничтожен. К счастью, информация не подтвердилась.

«Вот что мы услышали от немецкой стороны… Мне сказали, что система ПВО была атакована, но не уничтожена. И мои контакты в немецком правительстве сообщили, что боеприпас («Ланцет») взорвался очень близко от установки, рядом возник огонь… Но система в рабочем состоянии», - рассказал журналист.

Справка

IRIS-T - зенитный ракетный комплекс малой и средней дальности (до 40 км). Это система ПВО, предназначенная для защиты объектов и войск от ударов с воздуха. Считается одной из самых современных и эффективных в мире. Одна батарея насчитывает три пусковых установки (по 8 ракет в каждой), а также командный пункт. Она способна запустить и одновременно контролировать 24 ракеты. IRIS-T умеет перехватывать, в том числе, низколетящие крылатые ракеты «Калибр», что успешно доказала в Украине, отбивая массированные воздушные атаки ВС РФ.

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