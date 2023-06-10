Украинские морпехи заставили россиян сбежать с позиций 10.06.2023, 15:43

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Ликвидирован скрытый склад боеприпасов оккупантов.

Украинские защитники обнаружили и уничтожили скрытый склад боеприпасов врага, а оккупанты после взрыва сбежали со своих позиций. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Генерал-полковник отметил отличную работу бойцов 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского. Морпехи с помощью дронов обнаружили и уничтожили склад снарядов российских оккупантов.

При этом на кадрах заметно, что захватчики решили бросить свои позиции. Россияне сбежали после взрыва.

«Силы обороны продолжают системно уничтожать россиян», - добавил Сырский.

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