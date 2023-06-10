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Колонны вооруженных сил РФ заметили на двух трассах Беларуси

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  • 10.06.2023, 18:14
  • 5,692
Колонны вооруженных сил РФ заметили на двух трассах Беларуси

Речь идет о трассах М1 и М5.

Hа территории Беларуси 9 июня военная авиационная активность наблюдалась на аэродроме «Мачулищи». Фиксировались полеты вертолетов и самолетов ВВС РБ и ВКС РФ.

Как сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн», крупных колонн с техникой вооруженных РФ (более 10 единиц) не фиксировалось. Одиночные машины и небольшие колонны ВС РФ замечены на отдельных участках трасс М1, М5.

Также одиночные машины и небольшие колонны вооруженных сил Беларуси были замечены в Минске, Лунинце, Осиповичах и на отдельных участках трассы Р53.

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