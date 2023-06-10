Путинист Газманов выступит на фестивале в Мире 10 10.06.2023, 18:26

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На фестиваль могли выделить почти полмиллиона рублей из бюджета.

Летний фестиваль «Музыкальные вечера в Мирском замке» пройдет 16−17 июня. Примечательно, что завершится фестиваль концертом сторонника российской военной агрессии Олега Газманова, пишет zerkalo.io.

Организаторами проекта выступили Министерство культуры, Гродненский облисполком и «Второй национальный телеканал». При этом «Белорусская государственная ордена трудового красного знамени филармония» размещала заявку на госзакупку на организацию и проведение фестиваля. Ориентировочная цена 476 419 рублей. Однако закупку признали несостоявшейся. После этого закупку могли провести из одного источника.

Напомним, Олег Газманов — ярый сторонник российского вторжения в Украину. Артист находится под санкциями. По заявлению ЕС, он оправдывал агрессивную войну России против Украины, распространял ложные утверждения об угрозе со стороны НАТО против России и предполагаемой неизбежности более масштабной войны в случае бездействия с российской стороны, а также публично поддержавших политику президента Путина в отношении Украины и незаконную аннексию Крыма и Севастополя в 2014 году. При этом артист активно выступает в Беларуси.

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