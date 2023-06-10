Загадка, с которой справятся единицы: за 8 секунд нужно найти вора в больнице 10.06.2023, 18:44

Испытайте себя.

Разгадывание головоломок и разных загадок помогает держать в тонусе свой мозг. Регулярно выполнять такие задания так же важно, как заниматься спортом для поддержания в форме тела и сохранения здоровья. Следующая загадка будет под силу не каждому, ведь нужно проявить всю свою смекалку и найти вора, который спрятался в больнице.

Чтобы разгадать эту загадку, нужен меткий взгляд и острый ум. К тому же, на выполнение задания дается всего 8 секунд, пишет «Главред». Готовы ли вы бросить себе вызов и попытаться выполнить эту задачу за такой короткий промежуток времени?

На рисунке мы видим мужчину на больничной койке, которому оказывают помощь медицинские работники. Рядом с пациентом врач и две медсестры. Очевидно, мужчина не в очень хорошем состоянии, ведь ему понадобилось подключение к разным аппаратам.

Но эта картинка, на которой изображен обычный для больницы сюжет, скрывает в себе что-то необычное. В больничной палате спрятался вор, и его нужно отыскать.

Попробуйте сделать это самостоятельно на скорость. Но если 8 секунд для вас маловато, не стоит расстраиваться, ведь загадка действительно сложная.

Ответ можно узнать здесь.

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