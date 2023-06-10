Четыре увлекательных фильма, которые подойдут для просмотра с детьми 10.06.2023, 20:09

Они учат добру.

«Униан» рассказал о фильмах, которые вы можете посмотреть со своими детьми. Они повествуют о дружбе, взаимоотношениях между людьми, отваге, пропагандируют честность и бескорыстность. Несмотря на то, что выпущены они были довольно давно, актуальность не утратили до сих пор.

«Большой и добрый великан»

Фильм «Большой и добрый великан» основан на одноименной книге Роальда Даля и был выпущен в 2016 году. Режиссером фильма стал Стивен Спилберг.

Сюжет фильма рассказывает о девочке по имени Софи, которая живет в детском приюте в Лондоне. Однажды ночью, когда все спят, Софи заметила загадочного великана за окном. Он забрал девочку с собой в его волшебный мир.

Оказавшись в мире великанов, Софи обнаружила, что ее новый друг является добрым великаном. Он защитил девочку от злодеев, а также рассказал ей о своей работе - сборе и отправке сновидений детям.

Фильм «Большой и добрый великан» - это история о дружбе, мечтах и силе веры. Он показывает, что дружба может изменить мир и преодолеть трудности.

«Чарли и шоколадная фабрика»

Фильм «Чарли и шоколадная фабрика» является адаптацией одноименной книги Роальда Даля и был выпущен в 2005 году. Режиссером фильма стал Тим Бёртон.

Сюжет фильма рассказывает историю мальчика по имени Чарли Бакет, который живет в бедной семье и мечтает о посещении шоколадной фабрики знаменитого кондитера Вилли Вонки.

Вилли Вонка, хозяин фабрики, оказывается эксцентричным и таинственным персонажем. В процессе экскурсии дети попадают в различные комнаты и проходят сквозь невероятные приключения. Однако, по мере продвижения экскурсии, другие дети начинают нарушать правила и попадают в неприятности.

«Паутина Шарлотты»

Фильм «Паутина Шарлотты» был выпущен в 2006 году и является экранизацией одноименной книги Э.Б. Уайта.

Сюжет фильма повествует о маленькой свинке по имени Уилбур, которая была спасена от смерти девочкой по имени Ферн. Уилбур живет на ферме Хомера Цукермана и стал объектом внимания других животных на ферме. Там он находит себе друга - паучиху по имени Шарлотта. Уилбур живет в тревоге, ведь он думает, что его дни сочтены.

«Пенелопа»

Фильм «Пенелопа» - это романтическая комедия, выпущенная в 2006 году. Сюжет повествует историю молодой женщины по имени Пенелопа Уилхерн, которая родилась с проклятием - на ее лице есть свинский нос. Чтобы проклятие было снято, Пенелопа должна найти истинную любовь с кем-то из людей своего класса.

Из-за своего необычного внешнего вида Пенелопа была вынуждена прятаться от общественности и проводить большую часть времени в доме своей семьи. Ее родители одержимы задачей снять проклятие. Они приглашают молодого аристократа Максимилиана в их дом, чтобы он встретился с Пенелопой и, возможно, полюбил ее.

Максимилиан вначале соглашается на свидание, но все идет не по плану.

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