Майор ВСУ о боях под Бахмутом: Удалось продвинуться, закрепляемся 1 10.06.2023, 22:55

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Россияне продолжают перебрасывать новые резервы, чтобы отбить позиции.

Экс-командир полка «Азов», майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин подтвердил успехи в продвижении 3-ей украинской отдельной штурмовой бригады под Бахмутом. Украинские силы закрепляются на отбитых у оккупантов позициях.

В своем Telegram-канале Жорин отметил, что у противника до сих пор остается большое преимущество по количеству личного состава, боеприпасов и авиации. «Тем не менее, находим слабые места в обороне, которую враг пытается построить, и бьем туда», - подчеркнул украинский военный.

Теперь оккупантов на этом участке фронта, по словам Жорина, усилили завербованными зэками из «Шторм z» в рядах регулярной армии. Хотя, добавил боец, перед защитниками в основном 57-я бригада РФ.

Авиация россиян работает по несколько раз в день. Также оккупанты продолжают перебрасывать новые резервы, чтобы отбить позиции. Но условия на поле боя до сих пор диктуют ВСУ.

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