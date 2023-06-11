Несокрушимость украинцев в Херсоне поражает: волонтер на крыше затопленного дома сыграл гимн Украины 11.06.2023, 3:00

Украинцы демонстрируют стойкость, несмотря на затопление и обстрелы россиян.

Украинский волонтер на крыше затопленного дома в освобожденном от оккупантов Херсоне на скрипке сыграл гимн Украины. Вокруг только виднеется вода, затопившая город в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции, сообщает «24 Канал».

Отметим, что по состоянию на вечер 10 июня власти Украины вместе с волонтерами смогли эвакуировать из Херсонской области 2 699 человек, без вести пропавшими считаются 29 человек. С затопленной Николаевщины сумели вывезти 982 человека.

По состоянию на 20:30 10 июня в МВД Украины рассказали, что подтопленными остаются:

- 46 населенных пунктов в Херсонской области, 32 из них – на подконтрольной Украине территории;

- 31 населенный пункт в Николаевской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».