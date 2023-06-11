Белоруска купила в магазине хлеб с завтрашней датой изготовления
- 11.06.2023, 4:13
Хлеб из будущего пекут в Брестской области.
Как пишет издание «Медиа-Полесье», жительница Иваново (Брестская область) приобрела батон и хлеб в одном из городских магазинов и только дома обратила внимание на дату изготовления.
По словам женщины, покупала продукт она 8 июня в 13.20, а на упаковке указана дата изготовления 07.00 9 июня.
Можно предположить, что таким хитрым способом производители продлевают срок годности продукции.