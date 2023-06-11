Украинская разведка получила очередное доказательство подготовки России к подрыву Каховской ГЭС 11.06.2023, 5:35

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Перехвачен разговор оккупанта с женой.

Россияне снова подтвердили причастность к подрыву Каховской ГЭС. Оккупант рассказал, что еще до подрыва дамбы они проводили эвакуацию военных и вывозили оружие. Об этом сообщает (РБК-Украина https://www.rbc.ua/ukr/news/rozvidka-otrimala-chergoviy-dokaz-pidgotovki-1686422813.html) со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военный РФ рассказал о затоплении позиций после подрыва Каховской ГЭС и признал, что они отбирали лодки у местного населения.

«Очередное подтверждение умышленного подрыва оккупантами плотины на Каховской ГЭС содержится в перехваченном телефонном разговоре рашиста, который на момент теракта находился на юге Украины, со своей женой», - сообщили в ГУР.

Оккупант рассказал, что участвовал в эвакуации военных и оружия. Впрочем, никакой помощи местному населению с их стороны оказано не было.

«Мы только себя эвакуировали», - сказал россиянин.

Он также рассказал, что стремительный подъем воды стал неожиданностью, ведь их заблаговременно предупредили, что большого наводнения не будет.

«Вообще сказали, что вода не поднимется сильно. Поэтому мы вещи не собирали», - пояснил российский военный.

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