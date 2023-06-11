Выпученные глаза и отвисшая челюсть: реакция «кадыровца» на прилет украинского дрона
- 11.06.2023, 8:18
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На видео оккупант из подразделения «Ахмат Восток» успел только удивиться.
Украинские спецназовцы уничтожили FPV-дроном автомобиль подразделения «Ахмат Восток» вместе с оккупантом. Реакция «кадыровца» перед взрывом свидетельствует, что он вовсе не ожидал прилета украинской «птички».
Оперативное видео военных опубликовал в своем Telegram-канале активист Сергей Стерненко.
На опубликованных кадрах видно, что дрон попал в автомобиль российских окупантов, когда те двигались по дороге к своим позициям. Камера беспилотника зафиксировала последнюю реакцию водителя россиян — его выпученные глаза и отвисшую челюсть.
После этого связь с камерой исчезает, что свидетельствует о поражении цели.
Стерненко в подписи к видео добавил, что дрон был назван в честь Героя Украины Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи», а работа спецназовцев по уничтожению окупантов велась на южном фронте.
Российское спецподразделение «Ахмат Восток», в автомобиль которого попал дрон, был сформирован по приказу Путина в сентябре 2022 года.