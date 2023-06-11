В российской армии участились массовое дезертирство и саботаж 11.06.2023, 8:52

Зачинщиков отправляют в специальные роты для «мясных штурмов».

В рядах российских оккупационных войск участились случаи невыполнения приказов, саботажа и неуставных взаимоотношений. Также в последнее время замечены частые случаи дезертирства захватчиков.

С такими проблемами враг сталкивается из-за отсутствия юридической нормы относительно конечных сроков прохождения военной службы по мобилизации. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 11 июня.

Также дезертирство среди оккупантов участилось из-за отсутствия значительных достижений на поле боя и распространения панических настроений по поводу будущих перспектив. Мобилизованные россияне все чаще начинают не подчиняться командованию.

Для решения этих проблем начальник генерального штаба вооруженных сил России принял решение, согласно которому командирам соединений и воинских частей предписано выявлять и отправлять таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования их в так называемых «мясных штурмах».

Напомним, российские оккупанты cбежали с боевых позиций на Луганщине. В частности, к дезертирству прибегли около четырех десятков наемников захватнического войска РФ.

Ранее сообщалось, что на фронте под временно оккупированном городом Сватово на Луганщине засняли вражескую позицию, усеянную мертвыми военнослужащими ВС РФ. Это стало результатом очередного «мясного» штурма захватчиков, которые получили мощный ответ от Сил обороны Украины.

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