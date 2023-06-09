В Луганской области около 90 россиян сбежали с фронта
- 9.06.2023, 20:43
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Оккупанты боятся наступления ВСУ.
В Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 9 июня.
«В Араповке Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск, которые самовольно покинули боевые позиции», - говорится в сообщении.