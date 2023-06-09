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В Луганской области около 90 россиян сбежали с фронта

  • 9.06.2023, 20:43
  • 1,832
В Луганской области около 90 россиян сбежали с фронта

Оккупанты боятся наступления ВСУ.

В Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 9 июня.

«В Араповке Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск, которые самовольно покинули боевые позиции», - говорится в сообщении.

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