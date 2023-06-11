«Мы с Володей - следующие»: Симоньян пожаловалась на Буданова 18 11.06.2023, 9:41

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Пропагандистка заявила, что «никогда так раньше не жила».

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян всерьез опасается за свою жизнь и наняла охрану.

Невыученные уроки истории начинают мстить российским пропагандистам. Те, кто чуть больше года назад не считал Украину независимой и суверенной страной, сегодня вынуждены менять стиль жизни и нанимать личную охрану, опасаясь мести украинского ГУР Минобороны, пишет dialog.ua.

Главред RT Маргарита Симоньян, к примеру, за минувший год излечилась от язвительных смешков во время высказываний о захвате Украины за три дня.

Теперь она всерьез боится за свою жизнь, так как примерно понимает ответственность за разжигание ненависти в Украине и пытается обезопасить перемещение по Москве.

«Вот видите, стоят ребята? Вот они меня охраняют. Я никогда не жила так раньше. Почему? Потому что тот же (глава украинской разведки Кирилл Буданов - ред.) прямо заявил, что мы с Володей Соловьевым - следующие цели», - сказала Симоньян.

Риторика пропагандистки заметно изменилась в последнее время: если раньше она считала, что Киев будет захвачен в считанные дни, то теперь предлагает заморозить конфликт и провести «референдум». Кроме этого, она напугана масштабами военной помощи ВСУ, получаемой от западных союзников. Сейчас Симоньян понимает, что украинские военные могут зеркально реагировать на удары оккупантов по мирным городам.

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