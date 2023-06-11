От смотрителя пони до дежурного по храму: топ самых необычных вакансий в Беларуси 1 11.06.2023, 9:51

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Кого ищут и сколько готовы платить?

Когда-то среди детей было модно мечтать о профессии космонавта. Потом многие хотели стать юристами. Теперь самая популярная профессия мечты — это, наверное, блогер. Есть специальности, о которых дети не мечтают, потому что не знают об их существовании.

Сайт onliner.by опубликовал подборку необычных вакансий в Беларуси (составлена на основе предложений из открытых источников).

Скульптор-шоколатье на «Коммунарку»

Кондитерская фабрика приглашает человека, который за 1700 рублей в месяц (до вычета налогов) будет заниматься конфетами ручной работы. Кроме конфет нужно делать масштабные шоколадные фигуры.

Работа в Минске, в две смены — с 6:45 до 15:05 и с 15:05 до 23:25, для вас могут сделать индивидуальный график. В идеальном варианте у кандидата должно быть образование кондитера. Точно нужна действующая медицинская справка.

Переписчик нот

Такого специалиста искали в Национальный академический концертный оркестр Беларуси. «Обязанности: по поручению директора — художественного руководителя коллектива, переписывает с партитуры, клавира оркестровые или хоровые партии для отдельных составов оркестра, хора или исполнителей, а также другой нотный материал, необходимый для подготовки концертных программ», — гласило объявление.

Переписчик нот должен иметь музыкальное образование и обладать навыками нотного письма. Зарплата — 700—800 рублей. На одном сайте поиска сотрудников эта вакансия активна, на другом указано, что работодатель, вероятно, уже нашел человека.

Служащий по уходу за пони

Вообще-то в объявлении профессия указана так: «Служащий по уходу за животными». Тем не менее из описания вакансии выходит, что нужно будет работать именно с пони.

Обязанности:

уборка и кормление пони;

участие в цирковом представлении в роли ассистента;

катание на пони в здании цирка.

Это предложение от компании «Простецов», которая организует развлечения для детей. Зарплата — от 900 рублей.

Автор вопросов

Вакансия от минской компании «Хэдспарк», которая занимается организацией квизов. Соответственно, нужен автор вопросов для викторин.

Требования указаны абстрактные: нужны широкий кругозор и грамотность. Оплата сдельная (и больше никаких уточнений про зарплату).

Композитор для мобильных игр

IT — это не только тестировщики и программисты, этой сфере нужны в том числе музыканты. Разработчик компьютерных игр и приложений Zimad в Гомеле ищет человека, способного сочинять саундтреки различных жанров. Нужна «игровая музыка на основе фолка, оркестра, джаза, рока, эмбиента и других направлений электронной музыки».

Соискатель должен иметь опыт работы композитором или саунд-дизайнером, будет плюсом наличие музыкального образования, предпочтительно по классу фортепиано. Зарплату не указали.

Игрок в World of Warcraft

Новички не нужны — для этой работы необходимо играть на уровне выше среднего. Вакансию разместил гомельский индивидуальный предприниматель, представляющий компанию «Спектр» (она занимается прокачкой чужих аккаунтов в играх).

У кандидата не должно быть другой работы, он не должен учиться на дневном отделении. В объявлении указано: ищут соискателя, готового много и упорно работать. Зарплату написали в российских рублях: 25 000—60 000, у нас вы сможете обменять эту сумму примерно на 670—1600 белорусских рублей.

Инструктор по сапбордингу

Сапборд — это плоская доска вытянутой формы для плавания.

Индивидуальный предприниматель ищет инструктора для индивидуальных и групповых занятий сапбордингом на Минском море. Работа на лето, что и логично — потом будет холодно.

Определенно придется работать по выходным и, в зависимости от записи, также в будние дни. Зарплата — до 1250 рублей на руки.

TikTok-продюсер

Агентство «Зиекс» занимается продвижением сайтов, контекстной рекламой, продвижением в соцсетях и таргетированной рекламой. Ищет TikTok-продюсера, который займется созданием и ведением аккаунтов, будет формировать контент-планы. Также среди обязанностей — подготовка и организация съемок: написание сценариев, подборка моделей и вакансий, составление ТЗ для видеографа.

Зарплата — 1500 рублей плюс премия, нужен опыт работы на похожей позиции.

Дежурный по храму

Сразу скажем: вакансия, вероятно, уже закрыта. И все же давайте посмотрим, чем должен заниматься такой специалист.

Здесь ищут человека в церковь Александра Невского в Минске (находится на улице Козлова). Обязанности — контроль за порядком в зале храма. Занятость неполная, график работы сменный: два через два. Зарплата указана от 300 рублей.

На одном сайте объявление активное, на другом уже в архиве.

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