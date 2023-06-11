Пустыня и болото: на видео показали, как исчезло Каховское водохранилище 2 11.06.2023, 10:21

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Опубликованы кадры до и после подрыва дамбы россиянами.

В сети показали, как выглядело Каховское водохранилище до и после взрыва гидроэлектростанции российскими оккупантами. Оно уже потерял треть своего объема.

Водохранилище уже почти превратилось в пустыню и болото. Соответствующее видео появилось в соцсетях, передает obozrevatel.com.

После подрыва дамбы началось обмеление водохранилища. Пока его глубина, по данным Укргидроэнерго, составляет чуть более 10 метров. Более трети воды, накопленной весной, уже вытекла из-за взорванной российскими войсками дамбы.

Теперь водохранилище просто исчезает. Кроме того, из-за летней жары все внезапно оказавшиеся на берегу или мели водоросли и живность уже начинают гнить.

Напомним, в Херсонской области продолжается эвакуация местных жителей, пострадавших в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Катастрофа сломала жизнь украинцев в более чем 40 населенных пунктах, для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно усложнен доступ к питьевой воде.

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