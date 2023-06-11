Междоусобица в Кремле набирает обороты 1 11.06.2023, 10:31

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Перед российскими элитами замаячил соблазнительный план.

Российская элита все больше людей отстраняется от Путина. Именно вторжение в Украину существенно повлияло на репутацию кремлевского диктатора среди российской верхушки.

Об этом «24 каналу» рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов. По его словам, конфликты внутри Кремля продолжаются уже давно, а сговоры против Владимира Путина случались уже неоднократно, начиная с 2011 года.

Почему ухудшилось отношение к Путину

Сегодня Путина ненавидит все его окружение, кроме зарабатывающих на российско-украинской войне. Ведь во время войны растет госзаказ, и, соответственно, растут и грабежи в и без того коррумпированной армии, убежден Жирнов.

Кроме того, важно понимать, что Путин своей агрессией испортил жизнь многим влиятельным и богатым россиянам. Теперь они не могут свободно распоряжаться своим состоянием и передвигаться по миру.

«Одни ненавидят Путина за то, что он начал войну, а другие за то, что ведет ее недостаточно жестко», – отметил эксперт.

Смогут ли российские элиты устранить Путина

Не будет преувеличением сказать, что многие люди в кругу Путина желают его устранить. Но это не так-то просто сделать. Ведь армия Путина насчитывает около 5 тысяч президентских телохранителей и еще 30 – 40 тысяч федеральной службы охраны.

«Вопрос только в том, готовы ли российские олигархи потратить условные 10 миллиардов долларов на устранение Путина. От санкций они потеряли гораздо больше», – подытожил бывший работник КГБ.

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