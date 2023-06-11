Дроны атаковали Калужскую область РФ 1 11.06.2023, 10:52

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Взрыв раздался в 130 километрах от Москвы.

В ночь на воскресенье, 11 июня, взрыв прогремел в Калужской области РФ.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает ТСН

Предварительно, в селе Стрелковка, в 136 километрах от Москвы, упал неизвестный беспилотник.

Позже стало известно, что в Калужской области России упали два беспилотника, сообщил губернатор области Владислав Шапша.

Первоначально он сообщил о падении одного БПЛА в Жуковском районе около деревни Стрелковка. Он отметил, что повреждения получили два садовых дома - у них выбиты стекла.

Позже Шапша сообщил, что ночью в Медынском районе Калужской области в лесном массиве обнаружено место падения еще одного БПЛА.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На местах падения БПЛА работают экстренные оперативные службы.

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