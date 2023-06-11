Дроны атаковали Калужскую область РФ

Дроны атаковали Калужскую область РФ1
- 11.06.2023, 10:52
- 1,676
Взрыв раздался в 130 километрах от Москвы.
В ночь на воскресенье, 11 июня, взрыв прогремел в Калужской области РФ.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает ТСН
Предварительно, в селе Стрелковка, в 136 километрах от Москвы, упал неизвестный беспилотник.
Позже стало известно, что в Калужской области России упали два беспилотника, сообщил губернатор области Владислав Шапша.
Первоначально он сообщил о падении одного БПЛА в Жуковском районе около деревни Стрелковка. Он отметил, что повреждения получили два садовых дома - у них выбиты стекла.
Позже Шапша сообщил, что ночью в Медынском районе Калужской области в лесном массиве обнаружено место падения еще одного БПЛА.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. На местах падения БПЛА работают экстренные оперативные службы.