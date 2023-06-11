Культовый Citroen 2CV превратили в миниатюрный дом на колесах 11.06.2023, 11:15

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В небольшое авто поместились двуспальная кровать и кухня с газовой плитой.

В Швейцарии ездит очень необычный Citroen 2CV. Легендарный бюджетный французский автомобиль переделан в дом на колесах. Об оригинальном проекте рассказал в видео на Youtube блогер Мэтью Хоррен.

С виду этот Citroen 2CV отличается от собратьев только большим ящиком в задней части кузова. Основные изменения произошли внутри.

В интерьере появилась раскаладная двуспальная кровать. Поскольку Citroen 2CV очень маленький (3830 мм в длину), то места внутри немного. Ящик является своеобразным продолжением салона и во время сна туда можно просунуть ноги.

Кроме того, ящик имеет еще одно предназначения. Сверху под крышкой там расположена мини-кухня со столиком и газовой плитой. Также в багажнике поместили 10-литровый бак с водой.

Автодом Citroen 2CV оснащен стандартным двухцилиндровым двигателем объемом 602 куб. см и мощностью 29 л. с. Максимальная скорость составляет 115 км/ч.

Это не единственный автодом Citroen 2CV от швейцарского мастера. Он построил более совершенный дом на колесах с полуприцепом.

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