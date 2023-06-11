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ВСУ под Бахмутом разгромили российскую технику с помощью «Стугны»

  • 11.06.2023, 11:33
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ВСУ под Бахмутом разгромили российскую технику с помощью «Стугны»

Эффектный взрыв показали на видео.

Защитники Украины обнародовали новое яркое видео, снятое во время уничтожения российской бронетехники, вторгшейся на территорию нашей страны. Кадры были сняты в районе Бахмута Донецкой области.

На видео показано, как украинские воины ликвидировали БМП-2 оккупантов. Запись появилась в Facebook Отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск ВСУ.

Операцию выполняли воины из 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады. Они использовали отечественный противотанковый ракетный комплекс «Стугна».

Украинские защитники совершили выстрел и «довели» снаряд до цели, после чего произошел эффектный взрыв. У российской БМП-2 не осталось никаких шансов. Реакция военнослужащих ВСУ на успешное поражение вражеской военной техники была эмоциональной.

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