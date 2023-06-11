«Меня схватили за волосы и швырнули, как куклу» 5 11.06.2023, 11:53

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Белорусские пограничники не выпускают кубинских мигрантов с нейтральной полосы.

Группа из шести кубинцев застряла на границе между Беларусью и Польшей на несколько дней, без надлежащей одежды и еды. Об этом сообщает издание OnCuba.

Сначала кубинцы, по их словам, находились в России, но, опасаясь облав со стороны российской полиции на нелегальных мигрантов, перебрались в Беларусь. Им пообещали помочь пересечь границу со странами Евросоюза, вероятно, за деньги. Они сумели незаконно въехать в Польшу, но машина, которая должна была их ждать, не приехала, и им пришлось выйти искать еду и воду. Тогда их схватила полиция и вернула в лес. Им пришлось вернуться в Беларусь. Но сейчас, говорят, они «не отпускают нас ни в ту, ни в другую сторону».

«Мы только просим, чтобы нас выпустили отсюда. Мы въехали в Беларусь легально. Мы просим помощи у международных организаций и посольства Кубы. Пожалуйста, спасите нас», – умоляет одна из мигранток Мария Эстер Малинер Корреоса.

Последний раз мигранты находились в Беларуси между населенными пунктами Малая Апака и Казимирово в Каменецком районе Брестской области. Их нынешнее местонахождение неизвестно. Вернуться в Минск, чтобы попасть обратно в Россию, им тоже не разрешают.

«Мы восемь дней бродим по этой «ничейной земле», нас не пускают ни в ту, ни в другую сторону, несколько раз били, в том числе женщин», – отмечает мигрант Ясмани Леонардо Перес.

Мария Эстер больше не может ходить. Ее ноги распухли, среди прочего от укусов насекомых:

«Но прошлой ночью пришли беларусские силовики в капюшонах и снова избили нас. Когда они увидели, что я не могу встать, они схватили меня за волосы и швырнули, как куклу».

Запасы пищи у мигрантов закончились, они питались только «речной водой и тем, что мы находим, что оставили другие мигранты». Часть припасов им дали и приютили в своих палатках мигранты из Пакистана, Индии и Сирии.

За июнь мигранты уже четыре раза забрасывали польских пограничников камнями с территории Беларуси. Последний такой случай произошел недалеко от места нахождения кубинских мигрантов – на участке заставы в Беловеже, когда группа из 22 мигрантов собиралась перейти границу. На этот раз в патрульном автомобиле камнями выбили стекла.

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