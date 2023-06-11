«Порцию адреналина получили знатную» 1 11.06.2023, 12:19

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Белорусский водитель снял на видео нетипичную ситуацию на трассе под Новогрудком.

Поздно вечером 9 июня на трассе Р-11 под Новогрудком (Гродненская область) по вине «недисциплинированного» лося едва не случилась серьезная авария. Дикое животное вышло из леса и остановилось прямо на дороге. Заблаговременно разглядеть его у водителя легковушки, на пути которой остановился лось, шансов было мало — все произошло в густых сумерках и на изгибе дороге, но обстоятельства сложились благополучно.

Как рассказал сам водитель, который поделился кадрами с видеорегистратора, установленного в автомобиле, с порталом «АвтоГродно», избежать аварии удалось не только благодаря его быстрой реакции, но и случайным обстоятельствам — фигуру лося подсветили фары встречного автомобиля.

«Впереди нас мелькнула фигура большого животного. Повезло – его подсветил еще и встречный автомобиль. Это был лось. Он стоял посреди дороги, сразу за изгибом. Заметив его, я резко выжал педаль тормоза и стал съезжать на обочину», – рассказал Сергей Морозов, который был за рулем авто.

«Все обошлось, мы разминулись. Точнее, вовремя успели остановиться, а он убежал чуть вперед и затем в лес. Но порцию адреналина все получили знатную. До сих пор не по себе, как вспоминаем», — поделился своими эмоциями после произошедшего автомобилист.

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