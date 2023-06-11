Стало известно, какая погода в Беларуси будет в начале следующей недели 11.06.2023, 12:33

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Планы по шашлыкам на природе придется пересмотреть.

Синоптики Гидрометцентра рассказали, где в начале недели будет тепло, а где прогремят грозы.

В понедельник, 12 июня, на юге Беларуси пройдут дожди. Ветер будет северо-восточным, порывистым, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +17..+23°С. На юго-западе будет холоднее: +13..+16°С.

Во вторник, 13 июня, будет облачно, но преимущественно без осадков. Только местами в южных и юго-западных районах республики пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +16..+23°С.

В среду, 14 июня, сохранится переменная облачность. Дожди и грозы возможны в юго-западных районах Беларуси. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +22..+27°С. В юго-западных районах прохладнее: +18..+21°С.

Синоптики предупреждают, что в лесах Минской области во многих районах и местами в Витебской и Могилевской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Так что если планировали шашлыки на природе — лучше пересмотрите планы.

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