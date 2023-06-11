Как перенести данные с одного смартфона на другой: простой и понятный способ 11.06.2023, 12:47

2,050

На все понадобится лишь 5-10 минут времени.

Аналитики уверяют, что сейчас смартфоны обновляются чаще, чем когда-либо ранее. И почти всегда переезд на новое устройство становится испытанием, поскольку на старом гаджете накопилось огромное количество информации, которую мы не хотим потерять.

Одни пользователи начинают все «с чистого листа», не заморачиваясь о потере старых данных, а кто-то до сих пор вручную передает файлы и переписывает контакты. Сегодня процесс переезда на новый Android делается по четкому алгоритму – на все про все понадобится 5-10 минут времени, пишет unian.net.

Максимально простой способ

Если вы только купили новый телефон и еще не включали его, то перенос осуществляется сразу при первом запуске. Такая опция доступна на всех устройствах, сертифицированных Google.

Включите ваш новый смартфон, вставьте в него «симку» и подключитесь к Wi-Fi.

Далее система предложит перенести данные со старого устройства. Жмите «Далее».

На старом устройстве откройте приложение Google. При условии, что оба смартфона подключены к одной сети Wi-Fi, на экране появится окно с опцией переноса данных. Если его нет – введите запрос «Настройка устройства».

Подтвердите передачу данных.

В ходе настройки на экране будут появляться указания, которые помогут не сбиться с пути. Когда настройка нового смартфона завершится, подождите минут пять: Android установит все приложения со старого девайса.

Определенные сложности могут возникнут в том случае, если одно из ваших устройств не сертифицировано компанией Google, например, Huawei. В этом случае описанный выше способ переноса данных с одного устройства Android на другое не сработает.

Что делать, если смартфон уже был включен

В этом случае можно выполнить сброс до заводских настроек и повторить процесс активации, согласно указанной выше инструкции. Однако стоит понимать, что это приведет к удалению всей информации, которую вы уже успели загрузить на новое устройство. Если не хотите ничего сбрасывать, войдите в тот же аккаунт Google, что и на старом смартфоне:

Откройте «Настройки» → «Аккаунты и синхронизация».

Нажмите кнопку «Добавить аккаунт» в нижней части экрана и выберите тип аккаунта Google.

Авторизуйтесь по логину и паролю и следуйте инструкциям на экране.

Когда система предложит восстановить данные, нажмите на соответствующую кнопку.

Таким образом, вы сможете перенести данные, связанные с вашим аккаунтом Google, включая контакты, настройки, данные приложений и фотографии, при условии, что у вас включена синхронизация с «Google Фото». То есть на новом устройстве окажется отнюдь не все, что было на старом. Как минимум, приложения придется загружать снова.

Далее можно либо передать файлы с телефона на телефон вручную, либо воспользоваться, пожалуй, лучшим способом перенести данные на новый телефон Андроид.

Приложения для переноса данных с Андроида на Андроид

Если предыдущие методы вам не подходят, можно рассмотреть вариант переноса данных через специальное приложение. В качестве примера рассмотрим суперпопулярное приложение Mi Mover, у которого более 100 млн загрузок.

Установите Mi Mover на оба смартфона и подключите их к Wi-Fi, заодно активировав Bluetooth и GPS.

Запускаем приложение, на старом устройство выбираем – «Старое», а на новом – «Новое».

Как только старый смартфон обнаружит новый, подтвердите подключение.

Нажмите кнопку «Отправить».

По окончании процесса переноса на новом смартфоне появятся все выбранные данные, включая контакты, сообщения, приложения и другая информация.

Важно: во время переноса данных необходимо сохранять оба устройства подключенными к Wi-Fi. Не отключайте их от интернета до завершения процесса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».