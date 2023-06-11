В Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар на машиностроительном заводе
- 11.06.2023, 13:15
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Черный дым виднеется по всему городу.
В российском Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар в воскресенье, 11 июня. По предварительным данным, горит завод «Ростсельмаш».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По сообщениям местных жителей, черный дым от пожара виднеется по всему городу. МЧС России заявило, что пожар локализовали на площади 80 квадратных метров.
Предварительно, причиной пожара стало возгорание покрышек.