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В Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар на машиностроительном заводе

  • 11.06.2023, 13:15
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В Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар на машиностроительном заводе

Черный дым виднеется по всему городу.

В российском Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар в воскресенье, 11 июня. По предварительным данным, горит завод «Ростсельмаш».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По сообщениям местных жителей, черный дым от пожара виднеется по всему городу. МЧС России заявило, что пожар локализовали на площади 80 квадратных метров.

Предварительно, причиной пожара стало возгорание покрышек.

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