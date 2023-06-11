Латвийские пограничники: Беларусь предлагала мигрантам огнестрельное оружие 1 11.06.2023, 13:35

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Нелегалы отказались его применять.

Латвийские пограничники сообщают о случаях, когда белорусские власти предлагали огнестрельное оружие нелегальным мигрантам, пишет издание LSM со ссылкой на интервью начальника Государственной пограничной службы страны Гунтиса Пуятса для издания LETA.

Пуятс заявляет, что белорусская сторона также инструктировала мигрантов, как противостоять латвийским пограничникам, если те не позволят пересечь границу.

Но мигранты отказались применять оружие, и до сих пор инцидентов с применением огнестрельного оружия против латвийских пограничников не было.

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