В пяти минутах от Минска продается стильный дом с баней и бассейном 2 11.06.2023, 14:30

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Хозяева просят солидную сумму.

Этот дом из бруса в современном стиле многим понравится — выглядит стильно, просторный, с продуманной планировкой и классным интерьером. А кто-то возьмет и купит его — он продается и в заявленную стоимость входят большая баня с бассейном, навес для барбекю и 15 соток с благоустройством, пишет realt.by.

Дом находится в Колодищах, в современной части агрогородка, которую еще называют «Полигон». Здесь отличная инфраструктура — дороги с асфальтом, новые школа и детский сад, магазины и всего 5 минут на машине до Минска.

Заинтересовавший нас дом деревянный, построен из бруса (с утеплением) по современному проекту. Он двухэтажный, с односкатной крышей, большими окнами и балконами. Отметим что все постройки на участки выполнены в едином стиле и даже покрашены в один цвет финской краской Teknos.

Общая площадь 243,2 м2, оптимальный размер для жизни в удовольствие. Планировка весьма необычная. На первом этаже расположены большая уютная гостиная со вторым светом и камином, кухня с выходом на террасу, топочная, прихожая, санузел.

На второй этаж ведет массивная дубовая лестница. Там находятся три спальни, бильярдная, две гардеробные и санузел.

Основной ремонт сделан 2 года назад. Владельцы тщательно его продумали, чтобы получить качественный долговечный результат. Например, в жилых зонах уложили дубовую инженерную доску под масло-воском (Сoswick) и теплое, экологичное пробковое покрытие (Corkstyle).

В прихожей и на кухне — практичный итальянский керамогранит и виниловая плитка Quick-Step. Эти зоны подогреваются теплым полом.

Стены покрыты шведскими ЛКМ. Все межкомнатные двери — дубовые.

Дом продается со всей мебелью и встроенной техникой немецкого бренда Teka: посудомойка, индукционная плита, духовой шкаф, микроволновка. В стоимость входят также стиральная и сушильная машины Electrolux.

Отапливается дом двухконтурным котлом Ariston, кондиционеры делают жизнь комфортной жарким летом. Все коммуникации подключены: имеется трехфазный счетчик, резервное питание от генератора, вода — из собственной скважины, канализация местная (бетонные кольца с переливом).

В отдельном двухэтажном здании рядом с домом разместилась баня с бассейном, душем и своей террасой. Есть отдельный навес для барбекю.

Общая площадь участка — 15 соток. На нем растет много различных растений: туи, ели, пихты, сосны, жасмин, сирень, магнолия, ивы, кустарники, береза, плодовые деревья.

Все это владельцы оценили в 290 000 долларов.

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