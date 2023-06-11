Скабеева призвала Китай ввести войска в Россию 8 11.06.2023, 14:38

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Без помощи китайских солдат Кремль не может справиться с российскими добровольцами под Белгородом.

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева спустя год и три месяца «спецоперации» признала, что армия не в состоянии защитить Россию.

Она мечтает о появлении в стране китайских солдат. Откровенное заявление одиозная ведущая сделала в эфире своего политического ток-шоу «60 минут», передает Диалог.UA.

«Пара-тройка десятков миллионов китайских солдат сейчас бы прямо то, что надо. То что надо. Почему нет? Ой, смотрю на Белгородскую область, думаю, как же нам не хватает китайской армии народно-освободительной!» - заявила Скабеева.

Даже пропагандистка не в состоянии скрыть собственного разочарования в возможностях российской армии.

Год назад она рассказывала своим зрителям сказки о том, как за три дня ВС РФ возьмут Киев, а сегодня просит китайцев защитить границы своей страны. Риторика претерпела кардинальные изменения.

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