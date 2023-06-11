«Дежурили всю ночь, чтобы записаться в первый класс» 11.06.2023, 15:07

В школу в «Новой Боровой» выстроилась огромная очередь из родителей.

Учебный год только закончился, а жители района «Новая Боровая» и деревни Копище уже думают о следующем. В понедельник «Школа будущего» начинает прием заявлений на поступление в первый класс. Количество мест ограничено — всего 150 (а в продленке и вовсе 80), так что родители, нацеленные именно на это учебное заведение, нешуточно напряглись. Уже в субботу на пороге школы стали появляться заинтересованные, сообщает onliner.by.

Вскоре появился и список «очередников». Как рассказала нам одна из читательниц, сейчас в нем около 85 человек.

— Организовались еще вчера, около 15:00. Было и ночное дежурство. Лично я готова отстоять и следующую ночь, лишь бы записаться в эту школу. У меня там учится старший ребенок, хочу, чтобы младший тоже в нее попал, — отметила собеседница. — В целом атмосфера здесь дружелюбная, все друг друга поддерживают.

По словам другого читателя, на данный момент возле учебного заведения дежурят человек 10—15. Остальные подойдут ближе к 12:00, когда будет очередная перекличка. Да-да, вы не ослышались, тут все очень строго. Если кто-то не отзовется на свою фамилию, его вычеркивают из списка.

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