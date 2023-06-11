Бойцы «Волчьей стаи» пошли на штурм и прорвали позиции россиян: сильное видео 4 11.06.2023, 15:15

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Украинские воины «на кураже» забросали окопы врага гранатами и разбили его в ближнем бою.

Штурмовики ВСУ сняли на видео захват российской позиции на одном из участков фронта.

Бойцы взвода «Волчья стая» из 3-й штурмовой бригады ВСУ успешно захватили вражескую позицию. Напряженный бой с оккупантами военные зафиксировали на видео с помощью нательной камеры. Кадры были опубликованы 11 июня в Сети, передает Диалог.UA.

На видео попал напряженный ближний бой штурмовиков ВСУ против российских оккупантов.

Бойцы «Волчьей стаи» в ходе штурма забросали россиян гранатами, «полили» их огнем из стрелкового оружия. Показательно, что, несмотря на тяжелые условия, военные Украины сохраняли присутствие духа и даже кураж.

«Нюхай бебру», - крикнул боец, бросая россиянам на позицию гранату. В итоге украинским штурмовикам удалось прорваться на российскую позицию и зачистить ее.

«Парилка, пацаны!» - отметил боец в конце боя. На каком участке фронта проходила операция, не сообщается.

Известно, что 3-я бригада участвует, в том числе, в прорыве флангов Бахмутского направления.

Однако не исключено, что это может быть и Южный фронт.

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