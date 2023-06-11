«Вы скажете – это безумие!»: белорусы создали уникальное авто на базе старенького ГАЗ 4 11.06.2023, 15:29

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Во время реставрации в машину вложили 23 ее стоимости.

Единицы решаются на что-то подобное, еще меньшее количество энтузиастов доходит до конца – но Дмитрий и Олег из Солигорска сделали из 60-летнего ГАЗ 69А современный автомобиль. На этом им понадобилось 4 года. Братья впервые показали свой проект широкой публике на фестивале ЛАКАЦЫЯ в Гродно, пишет autogrodno.by.

Кто авторы проекта?

– Добрый день. Зовут меня, Хроль Дмитрий Николаевич. Мне 40 лет. Работаю слесарем-ремонтником «Реммонтажстрой», не женат. Так как восстановлением автомобилей занимаюсь вместе с братом, представлю и его: Хроль Олег Николаевич, 43 года, водитель-междугородник, женат, есть дети. Как пришли к реставрации авто? Для этого нужно вернуться в юность. С 18 лет нашим любимым местом стал гараж, а любимым делом – ремонт автомобилей. К годам 20 мы начали заниматься профессиональной маляркой автомобилей, к годам 30 лет начали заниматься автослесаркой, а брат потом еще поработал и автоэлектриком. И вот уже 20 лет мы занимаемся всеми видами работ по ремонту автомобиля. У нас скопился огромный опыт, который хотелось реализовать для себя. Сделать что-то новое, для души. Во время нашего восстановления мы почти все сделали сами, лишь изредка обращаясь за помощью к спецам узкого профиля. Это помогло сэкономить много денег. Сам проект обошелся с работой и материалами примерно в 23.000$, – говорит Дмитрий.

Почему именно ГАЗ 69?

– Однажды после рабочего рейса по Европе мы вместе с братом зашли к знакомому в гараж и увидели немного тюнинговынный ГАЗ 69а. Идея приглянулась. После небольших раздумий, но долгих поисков донора, в 2018 году мы нашли его и купили за 1000$. Это ГАЗ 69А 1956 года выпуска, тогда он казался неплохим. Мы задумали кузов оставить в максимально оригинальном виде.

Начали с кузова, раму возили в Минск

Работы начались с пескоструя кузова и рамы – искали дефекты. Выяснилось, что нужны сварочные работы в багажном отсеке и ремонт порогов. Отмечу, что раз у него нет жесткой крыши, то вся нагрузка ложиться на пороги и раму, это хребет автомобиля, от которого зависят все зазоры – дверей, капота, жабр и так далее.

3 недели выравнивали саму раму. Она была деформирована. На «геометрию» ее возили в Минск на специальной стенд. Выровняли и усилили дополнительно ребрами жесткости. Следом занялись зазорами на кузове. Для качественной работы поставили кузов и раму на «стапель». На эти работы ушло еще недели 2.

Одновременно решили расширить зону вокруг педалей, так как у ГАЗ69 в ногах у водителя очень мало место.

Если честно, ГАЗ 69 – консервная банка. Чтобы избавиться от этого, мы добавили множество ребер жесткости в капоте, передних и задних крыльях, а также в других кузовных элементах. Процедура важная, так как мы наблюдали у него множественные разрывы металла на кузове.

Чтобы подогнать и усилить крышку капота, пришлось испортить 3 капота. Также купили новые двери, благо есть в продаже. Заднему борту решили немного придать другую форму. Рамка стекла тоже измена, чтобы стекло было более обтекаемым – заменено на сплошное под заказ, резинка на лобовое стала от AUDI 100 как родная.

Большая работа проведена по антикоррозийной защите днище и скрытых полостей кузова. Пороги и двери полностью заполнены пушечным салом, а основной кузов покрашен продукцией MAV (грунт на полиуретане), AMERCOAT, International.

Снаружи и внутри кузов обработали оловом (еще не использовали оцинковку кузова). Для сохранение оловянного покрытия, краску с автомобиля снимали современной химией. Автомобиль был покрашен в 4 слоя – ушло около 10 литров жидкости. Наружная часть кузова красилась краской MACAW, покрывалась лаком Solid.

Для безопасности изготовили каркас, использовали тонкостенную трубу диаметром 60 мм – и кузов усилили и декор получили.

Когда с кузовом завершили, его отдали в специалистам в Минск на полировку.

Двигатели меняли как перчатки

Первый двигатель, который мы установили, был куплен у соседа. Это был мотор от Опель Омега 2.0 бензин. Поставили двигатель с родными мостами и раздаткой. Но после первых заездов стало понятно – что-то не то. Автомобиль едет, но обороты слишком высокие. Мосты занижены, у нас они были на 41 зуб, в итоге едешь 100км\ч, а на тахометре 6-7 тысяч оборотов, двигатель разрывается, все трещит, хрипит.

Попробовали докинуть коробку от Опеля, присоединили ее к раздатка ГАЗа – вообще разочаровало. Машина не едет.

Решили занизить редуктора мостов, поставили на 37 зубов, от УАЗа 469. Проехались, а особой разницы нет. Тогда решили поставить на 33 зуба, но, как оказалось, таких редукторов не существует. И мы пошли по заводам. Искали в Солигорске – отказали. В Бобруйске – развели руками. Поехали на МТЗ, а там система проходных, никуда не зайти, так еще и разговаривать с тобой никто не хочет. Ничего мы там не добились. Но помог нам один знакомый-дальнобойщик. Он поехал в Германию и там нам отлили редуктор на 33 зуба. Поставили его – теперь двигатель не тянет.

Купили 3.0 бензин V-образный от Опель Омега. Установили – тяги нет. Оказалось, что двигатель мертвый. Тогда купили V6 3.2 бензин, все встало и заработало, машина поехала и очень бодро.

Но, после 100км\ч автомобиль становится неуправляемым. Решали вопрос методом замены шкворня и поворотных кулаков. На УАЗ Hunter когда-то ставили такие. Они под уклоном и дорогу лучше держат.

Итак, после всех работ мы выехали на пробы и столкнулись с новой проблемой. Вибрация, да такая, что старые ИКАРУСЫ отдыхают. Тут же появился вопрос с короткими передачами, надоедает переключаться. Полезли в раздатку. Пробовали экспериментировать с карманами, меняли ШРУСы, потому, что они разлетались. Восстановили раздатку до состояния новой, не помогло. Что мы с ней только не делали – все мимо. Решили поставить коробку и раздатку с дизельного Opel Frontera. Сказано – сделано, автомобиль поехал до 160км\ч, но его снова начало подкидывать. Снова поиск проблемы. Поменяли рессоры на пружины – стало еще хуже. Вернули рессоры. После долгих мучений и экспериментов – причина найдена.

Оказывается, был неправильный угол моста и, соответственно, рессоры крепились тоже неправильно. С 4 раза угадали и выставили правильный угол. Теперь стрелка поднимается до 190, возможно поедет и больше, но как-то страшно такие скорости с открытым верхом.

А что еще было сделано?

По тормозной системе тоже были изменения. Установлены дисковые тормоза, задние с Opel Omega B, 35-ки. Спереди тормоза от Hunter. Ребята помогли. Поставили новые вакуумники, медные трубки, бачки.

Отдельный вопрос с мостами. Левая половина моста оказалась на 4 см меньше правой, сначала не придали этому значения, но в процессе монтажа выявилось, что это большая проблема. Рессоры встали неправильно и внатяг. Оказывается, левая половина сместилась, возможно после удара, а может по халатность завода. В итоге снятие, отправка на стенд, выравнивание и снова монтаж.

Поставили новый радиатор, патрубки. Отдавали в Минск для переделки, пластиковые крышки поменяли на металл, переварили вход и выход. Вентилятор охлаждения добавили. Установили ГУР, это обязательно. Омеговский поставили, но пришлось переделывать потому, что вал крутился в обратную сторону. Рулевую колонку переделали, всю электрику переделали вручную. Столкнулись с проблемой кипения охлаждающей жидкости, вопрос решился установкой дополнительного насоса и дополнительного бачка выше радиатора.

Топливная система собиралась вся новая. Когда сняли бак, там было все ржавое. Залили преобразователь, засыпали щебень «сытый» и через минут 20 бак был чистым. Для защиты решили оцинковать его. Нам посоветовали ребят в Минске и все было сделано отлично. Перед цинковкой еще решили поставить стакан, чтобы всегда насос был с топливом, ребра жестокости поставили из текстолита для предотвращения болтания топлива. Новая система шлангов, насос, фильтр. Установили даже абсорбент и переделали систему отвода газов.

Выхлопная система переделывалась многократно. Сложная система кузова, множество углов. Поставили теплозащиту. Сначала поставили две банки от AUDI и резонатор от BMW. Но звук был не тот. Переварили. Убрали две задние банки и поставили одну с двумя выходами от Volvo. Но снова звук не понравился. Почитали информацию в интернете, переделали и добились нужного басовитого звука. В итоге материалы по выхлопной системе обошлись примерно в 350 долларов.

Дворники – пришлось расшивать рамку стекла и ставить механизм от Омеги. Все встало хорошо, сами дворники где-то подогнули, где-то укоротили. И сверху поставили форсунку омывателя. С завода такой функции не было.

Над печкой пришлось тоже потрудиться. Старая система не подходила к печке от УАЗ 469 – перепаяли трубки, изменили корпус. Сделали пару отводов чтобы было теплее в салоне, но не продумали, что сзади будет холодно. Тента пока еще нет. До зимы должны изготовить.

Теперь про АКБ. По заводу аккумулятор стоит под капотом, мы его перенесли в багажник. Сделали полку, проложили трассу внутри рамы для защиты провода, массу оставили заводскую возле аккума.

Салон – наша гордость

Сначала купили кресла от Alfa Romeo, а дверные карты – это наша гордость. Сделали мы их сами, других таких нет. Для этого изготовили пресс формы. Панель обшивали сами. Из пластика сделали форму, выгибали при помощи фенов и потом обшивали. Приборы от последних «шестерок» – настройки подгоняли под нашу скорость. А то едешь 80, а показывает 100. Подсветку меняли, теперь синяя. Кнопки ставили лодочные, чтобы не замкнуло. Аварийка, зеркала и прочее – все с защитой от влаги. Переслали ковролин.

Аудиосистема – спереди колонки в консоли, сзади колонки JBL, работают как сабвуфер.

Фары поменяли на новые линованные.

Итог. Планы на будущее

Подводя итоги, хочу сказать, что проект очень тяжелый. В Беларуси такого авто больше нет. Почему я так уверен? Из общения с людьми. Многие фото присылают, советуются. Единственный похожий ГАЗ есть в Украине. Там даже салон лучше, чем наш, но я не знаю, что у него внутри. Многие загораются сделать такой автомобиль, но не доходят даже до половины. Скажу так, если ты женат и жена не одобряет, что ты пропадаешь в гараже – то даже не начинай этим заниматься. Колоссальное количество времени требуется. Гораздо проще сделать в оригинале. Может быть когда и повторят такой проект у нас в стране и я тогда лично сниму шляпу перед этим мужественным человеком.

Это был наш второй проект, сейчас с нами связались ребята из России и заказали проект с запорожцем. Делаем. Как будет готово, с радостью поделимся подробностями. Открыты к общению, пишите, звоните!

– Расскажите про ваши впечатления от автофестиваля «Лакацыя».

– Это мое первое участие в таких мероприятиях. Впечатления очень положительные. Очень понравилась обстановка, место проведения, то что это не поле, а именно ровная бетонная площадка, без грязи и пыли. Ну очень понравилась атмосфера, которую создавал DJ в кузове мощного внедорожника, я в первые его слушал и с открытым ртом, со слов друзей, хотя не меломан. Не подвела погода и много людей подходили к автомобилю. С одной стороны, это делает мне честь, а с другой стороны, от машины было не отойти. Хорошо, что приехал с друзьями, которые помогали мне в этом вопросе. Организация конкурсов была на высоте. В городе был всегда проездом, а в этот раз прогулялся по достопримечательностям. Мне очень все понравилось. От себя хочу предложить ввести номинацию «Приз Зрительских Симпатий», чтобы не только судьи оценивали участников, но и зрители.

Мы под большим впечатлением от проекта Дмитрия и Олега! Мы проводили 10 лет SunDay, теперь второй год делаем ЛАКАЦЫЮ и точно знаем – именно такие энтузиасты выводят культуру Беларуси на новый уровень.

Надеемся, что у ребят впереди еще много новых проектов, ведь стандарты качества уже есть.

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