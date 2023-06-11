В России заявили об атаке на разведывательный корабль «Приазовье»2
- 11.06.2023, 15:44
- 3,320
Корабль атаковали морскими дронами.
В России заявили о попытке Украины якобы нанести удар морскими дронами по кораблю Черноморского флота «Приазовье».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.
«Сегодня около 1:30 Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота…», - пишет пресс-служба.
Как утверждает Министерство обороны России, атака якобы была успешно отражена, а все дроны были уничтожены «из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах к юго-востоку от Севастополя». Также добавляется, что корабль повреждений не получил и никто из оккупантов не пострадал.
Украинское военное руководство пока не комментировало заявление оккупантов.