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В России заявили об атаке на разведывательный корабль «Приазовье»

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  • 11.06.2023, 15:44
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В России заявили об атаке на разведывательный корабль «Приазовье»
Разведывательный корабль «Приазовье»

Корабль атаковали морскими дронами.

В России заявили о попытке Украины якобы нанести удар морскими дронами по кораблю Черноморского флота «Приазовье».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

«Сегодня около 1:30 Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота…», - пишет пресс-служба.

Как утверждает Министерство обороны России, атака якобы была успешно отражена, а все дроны были уничтожены «из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах к юго-востоку от Севастополя». Также добавляется, что корабль повреждений не получил и никто из оккупантов не пострадал.

Украинское военное руководство пока не комментировало заявление оккупантов.

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