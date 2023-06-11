В «пустой» фуре белоруса литовские таможенники нашли тайник с товаром на 150 тысяч евро 11.06.2023, 15:46

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Помогла табачная пыль.

Литовские таможенники решили с помощью рентгена проверить «пустую» по документам фуру, которой управлял белорус. В итоге в тайнике, что находился в полу полуприцепа, нашли около 38 тысяч пачек сигарет на сумму примерно 150 тысяч евро. Информация об этом появилась на сайте таможни Литвы.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Лаворишкес». Сопредельный с белорусской стороны «Котловка». Водитель грузовика заявил таможенникам, что едет в Литву «пустым». По словам мужчины, ему просто дали указание доставить полуприцеп. Однако стражи границы заподозрили, что в фуре может быть установлен тайник, и решили проверить грузовик с помощью системы рентгеновского контроля. Затем фуру отправили на детальный осмотр. Во время него в полу полуприцепа просверлили пол и заметили на сверле следы табака. После этого подозрения возросли еще больше.

Вот только самим таможенникам открыть пол оказалось сложно. На помощь они позвали спасателей. Когда те разобрали пол, увидели в нем контрабандные сигареты. Посчитали, оказалось их там 37 990 пачек. С учетом налогов стоимость груза составляет более 150 тысяч евро.

Водителя задержали на двое суток, Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование. Позже под подписку о невыезде мужчину отпустили.

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