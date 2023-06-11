Международный союз конькобежцев оставил в силе отстранение от соревнований спортсменов из Беларуси 2 11.06.2023, 16:41

От соревнований отстранены и россияне.

Международный союз конькобежцев оставил в силе отстранение спортсменов из Беларуси и России соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили также, что поддерживает федерацию конькобежцев Украины с начала войны. В организации отмечают, что по-прежнему солидарны со всеми, кого затронула война в Украине и самым решительным образом осуждает российское вторжение в эту страну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».