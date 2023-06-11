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Международный союз конькобежцев оставил в силе отстранение от соревнований спортсменов из Беларуси

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  • 11.06.2023, 16:41
Международный союз конькобежцев оставил в силе отстранение от соревнований спортсменов из Беларуси

От соревнований отстранены и россияне.

Международный союз конькобежцев оставил в силе отстранение спортсменов из Беларуси и России соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили также, что поддерживает федерацию конькобежцев Украины с начала войны. В организации отмечают, что по-прежнему солидарны со всеми, кого затронула война в Украине и самым решительным образом осуждает российское вторжение в эту страну.

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