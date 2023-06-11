В Бахмуте за каждые захваченные 48 сантиметров Россия теряла одного солдата 3 11.06.2023, 17:14

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Данные минобороны Великобритании.

Минобороны Великобритании подсчитало, что за каждые 48 сантиметров захваченной территории в Бахмуте Россия теряла одного солдата убитым или раненым.

Об этом говорится в ролике, опубликованным ведосмством.

По информации министерства, в феврале 2022 года РФ планировала захватить весь Донбасс за две недели.

«В феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10−14 дней. Но в Бахмуте на каждые 48 см добытых позиций приходится один погибший или раненый. Украина борется дальше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Бахмуте России удалось продвинуться на 29 километров. Но с мая 2022 года РФ потеряла здесь до 60 тысяч человек.

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