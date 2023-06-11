Турция поднимет плату за проход через Босфор и Дарданеллы

Турция поднимет плату за проход через Босфор и Дарданеллы1
- 11.06.2023, 17:33
С 1 июля.
С 1 июля Турция увеличивает плату за проходы судов через проливы Босфор и Дарданеллы на более чем 8%, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу. Его слова приводит газета Star.
Плату увеличат до $4,42 за тонну. В октябре прошлого года турецкие власти уже увеличили стоимость сборов за проход торговых судов через проливы в пять раз — с $0,8 до $4,08. Сумма пошлин рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов.
Уралоглу отметил, что согласно Конвенции, с судов, которые будут проходить через турецкие проливы без захода, взимается плата по трем статьям: санитарный осмотр, маяк и спасательные службы. «Согласно постановлению президента, мы теперь будет обновлять эти цены каждый год», — сказал он.