Турция поднимет плату за проход через Босфор и Дарданеллы 1 11.06.2023, 17:33

С 1 июля.

С 1 июля Турция увеличивает плату за проходы судов через проливы Босфор и Дарданеллы на более чем 8%, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу. Его слова приводит газета Star.

Плату увеличат до $4,42 за тонну. В октябре прошлого года турецкие власти уже увеличили стоимость сборов за проход торговых судов через проливы в пять раз — с $0,8 до $4,08. Сумма пошлин рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в зоне проливов.

Уралоглу отметил, что согласно Конвенции, с судов, которые будут проходить через турецкие проливы без захода, взимается плата по трем статьям: санитарный осмотр, маяк и спасательные службы. «Согласно постановлению президента, мы теперь будет обновлять эти цены каждый год», — сказал он.

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