В Минске мужчина повис на балконе 9-го этажа

В Минске мужчина повис на балконе 9-го этажа4
- 11.06.2023, 18:13
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Вечером 10 июня на номер 102 позвонила женщина и сообщила, что муж висит на балконе 9-го этажа. Спасать его приехали сотрудники милиции и МЧС.
ЧП произошло в девятиэтажке минского микрорайона Чижовка. На месте оказалось, что на козырьке балкона, уцепившись за перила, практически висит 60-летний мужчина.
Спасатели растянули лестницу, подняли вышку и помогли мужчине забраться домой.
Из-за чего мужчина повис на балконе, не сообщается.