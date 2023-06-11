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В Минске мужчина повис на балконе 9-го этажа

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  • 11.06.2023, 18:13
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В Минске мужчина повис на балконе 9-го этажа

Видео.

Вечером 10 июня на номер 102 позвонила женщина и сообщила, что муж висит на балконе 9-го этажа. Спасать его приехали сотрудники милиции и МЧС.

ЧП произошло в девятиэтажке минского микрорайона Чижовка. На месте оказалось, что на козырьке балкона, уцепившись за перила, практически висит 60-летний мужчина.

Спасатели растянули лестницу, подняли вышку и помогли мужчине забраться домой.

Из-за чего мужчина повис на балконе, не сообщается.

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