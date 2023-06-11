В Витебской области заметили редкую хищную птицу 11.06.2023, 18:24

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Фотофакт.

В деревне Выходцы Лиозненского района Витебской области крупная птица из семейства грифов терроризирует местных аистов. Хищника сумели сфотографировать и «опознали» как белоголового сипа. Фото птицы опубликовал телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

По словам очевидцев, сип появился у деревни еще 7 июня, а к 9 июня разорил уже три гнезда аистов. Его пытались отпугнуть, в том числе с помощью выстрела в воздух — но он все равно возвращался к гнездам.

Белоголовые сипы не гнездятся в Беларуси. До появления в Лиозно их лишь пять раз регистрировали в нашей стране. В 1924 году двух птиц встретили в Витебском район — одну из них удалось добыть и передать в зоомузей БГУ. В 1979 году ослабленного сипа поймали в Беловежской пуще и передали в Гродненский зоопарк. В 1983 году еще одну такую птицу видели в Витебском районе, а в 1996 году — в Червеньском районе Минской области. В 2016 году белоголового сипа сфотографировал в Шарковщинском районе фотограф Валерий Коваленок — член общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Кроме того, в мае 2020 года еще один белоголовый сип, помеченный спутниковым передатчиком, пересекал воздушную границу Беларуси — но люди его не видели.

Белоголовые сипы гнездятся в гористых и засушливых регионах Южной Европы, Кавказа, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии. Ближе всего к Беларуси эти крупные грифовые гнездятся в Крыму. Как правило, это оседлые птицы, но вне периода размножения (который у них начинается в январе) отдельные сипы могут совершать дальние путешествия. Известно, что их замечали даже возле Воркуты и в Финляндии, которые отдалены от ареала белого сипа даже больше, чем Беларусь.

По состоянию на утро 11 июня белоголовый сип все еще оставался в Выходцах.

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