Сорос передал контроль над своей финансовой империей сыну
- 11.06.2023, 18:33
Сын миллиардера заявил, что продолжит жертвовать деньги на поддержку левых политических кандидатов США.
Финансист-миллиардер Джордж Сорос передал контроль над своей огромной финансовой империей своему сыну Александру Соросу.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Управляющий хедж-фондом, ставший филантропом и главным сторонником либеральных идей, 92-летний Сорос заявил, что ранее он не хотел, чтобы его фонд «Открытое общество@ (OSF) перешел в руки одного из его пяти детей.
Но, говоря о своем решении передать фонд и остальную часть своей империи стоимостью 25 млрд долларов своему сыну, 37-летнему Алексу, старший Сорос сказал: «Он это заслужил».
Алекс Сорос заявил, что он «более политик», чем его отец, и что планирует продолжать жертвовать деньги семьи на поддержку левых политических кандидатов США.
«Как бы я ни хотел убрать деньги из политики, пока другая сторона делает это, нам тоже придется это делать», - заявил он.
В декабре совет OSF избрал Алекса Сороса своим главой, и теперь Алекс руководит политической деятельностью в качестве президента комитета политических действий Сороса.
Фонд направляет около 1,5 млрд долларов в год на такие группы, как те, которые поддерживают права человека по всему миру и помогают строить демократии.
Джордж Сорос – американский трейдер, финансист, инвестор и филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник рыночного фундаментализма (по этому направлению близок к социальным идеям Карла Поппера).
Автор сети организаций, известных как «Фонд Сороса». Член исполнительного комитета International Crisis Group.