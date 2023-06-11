Украина вернула из российского плена еще 95 защитников 2 11.06.2023, 19:25

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Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера.

В воскресенье, 11 июня, Украина в рамках обмена пленными с РФ вернула домой 95 защитников. Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера.

Об этом сообщает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

«Обмен пленными. Возвращаем домой 95 наших людей. В списке воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники», - сообщил он.

По его словам, домой вернулись пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники «Азовстали».

«Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, на «Азовсталь». Многие наши находились в плену ранеными», - сообщил Ермак.

В координационном штабе сообщили, что удалось вернуть защитников, которые находились в плену у ЧВК «Вагнера» и подразделения «Ахмат».

При этом в штабе добавили, что среди освобожденных украинцев трое имели статус «поиск лица».

Обмен пленными

Месяц назад президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с начала полномасштабной войны Украина освободила более 2 тысяч человек из российского плена. Среди них 140 - мирные жители.

Также Зеленский говорил, что существуют категории людей, которых особенно сложно возвращать из плена, и это не только военные. По его словам, речь идет о гражданских.

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