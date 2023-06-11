Польские пограничники задержали «бригаду проводников», которая помогала мигрантам перебраться из Беларуси в ЕС 11.06.2023, 19:41

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Пограничники за минувшие сутки пресекли 62 попытки проникновения на территорию Польши.

Польские пограничники за минувшие сутки пресекли 62 попытки проникновения на территорию своего государства со стороны Беларуси. На границе с Латвией не пропустили 43 мигрантов, а на границе с Литвой — еще четырех. Об этом сообщили пограничные ведомства граничащих с Беларусью стран Евросоюза.

Таким образом, всего пограничники трех стран не пропустили на свою территорию 109 человек.

Польская Пограничная стража сообщила, что среди мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу, были граждане африканских государств Гамбии, Сомали и Эфиопии. Кроме того, польские пограничники задержали за пособничество в перевозке мигрантов из Йемена, Сирии, Ирака и Афганистана пять граждан Узбекистана, двоих граждан Грузии и гражданина Украины.

Служба охраны государственной границы Литвы подсчитала, что с начала 2023 года на литовско-белорусской границе было остановлено 1196 мигрантов. Для сравнения, за весь 2022 год их было 11 211.

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