Джокович выиграл рекордный 23-й титул Большого шлема

Джокович выиграл рекордный 23-й титул Большого шлема1
- 11.06.2023, 19:51
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Сербский теннисист обошел Рафаэля Надаля.
Сербский теннисист Новак Джокович победил норвежца Каспера Рууда в финале Ролан Гаррос и выиграл 23-титул турниров Большого шлема.
Джокович победил Рууда в трех сетах, длившихся три часа и 16 минут. Самая драматичная борьба разгорелась в первом сете, где серб уступал 0:3, однако переломил ход игры и на тайбрейке дожал норвежца.
🏆 Forever raising the bar 🏆@DjokerNole masters Casper Ruud 7-6(1), 6-3, 7-5 to win a third Roland-Garros title and an unprecedented 23rd Grand Slam men’s singles title.— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2023
⁰#RolandGarros pic.twitter.com/9IfTi39alB
Во второй партии Джокович увеличил свое преимущество — 6:3. В решающем сете Рууд боролся до последнего, но в конце проиграл свою подачу и в итоге уступил в матче.
Новак Джокович выиграл свой 23-й титул на турнирах Большого шлема и стал лидером по этому показателю в мужском теннисе, обойдя Рафаэля Надаля, у которого 22 победы.
Лидером по количеству побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде остается бывшая австралийская теннисистка Маргарет Корт — 24 титула.