На Запорожье партизаны взорвали важный для россиян мост 11.06.2023, 20:53

Появилось видео.

В сети появилось видео с дымом, поднимающимся над взорванным в Акимовке Запорожской области железнодорожным мостом.

Через этот мост российские войска перевозили военную технику из временно оккупированного Крыма.

Ранее сообщалось, что мост в Акимовке взорвали партизаны из Мелитополя.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан, который известен в сети под позывными «Штирлиц», назвал этот мост логистической артерией, «через которую осуществлялось снабжение О и ВТ противника из АР Крым на ТОТ Запорожской области».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».