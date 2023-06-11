На Запорожье партизаны взорвали важный для россиян мост
- 11.06.2023, 20:53
Появилось видео.
В сети появилось видео с дымом, поднимающимся над взорванным в Акимовке Запорожской области железнодорожным мостом.
Через этот мост российские войска перевозили военную технику из временно оккупированного Крыма.
Ранее сообщалось, что мост в Акимовке взорвали партизаны из Мелитополя.
Полковник ВСУ Анатолий Штефан, который известен в сети под позывными «Штирлиц», назвал этот мост логистической артерией, «через которую осуществлялось снабжение О и ВТ противника из АР Крым на ТОТ Запорожской области».