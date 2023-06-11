Россияне взорвали дамбу в Запорожской области 1 11.06.2023, 21:25

10,702

Оккупанты пытаются сорвать наступление ВСУ.

После теракта на Каховской ГЭС россияне не остановились. Российские военные взорвали еще одну дамбу, но на этот раз в Запорожской области.

Об этом сообщил спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Россияне взорвали дамбу вблизи села Новодаровка Пологовского района Запорожской области. Очевидно, враг пытается сделать все, чтобы остановить наступление. Подрыв дамбы привел к затоплениям.

«Это привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы», - заявил Шершень.

В то же время представитель Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления отметил, что на ход контрнаступательных действий ВСУ это никак не повлияет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».