закрыть
11 июня 2023, воскресенье, 22:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне взорвали дамбу в Запорожской области

1
  • 11.06.2023, 21:25
  • 10,702
Россияне взорвали дамбу в Запорожской области

Оккупанты пытаются сорвать наступление ВСУ.

После теракта на Каховской ГЭС россияне не остановились. Российские военные взорвали еще одну дамбу, но на этот раз в Запорожской области.

Об этом сообщил спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Россияне взорвали дамбу вблизи села Новодаровка Пологовского района Запорожской области. Очевидно, враг пытается сделать все, чтобы остановить наступление. Подрыв дамбы привел к затоплениям.

«Это привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы», - заявил Шершень.

В то же время представитель Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления отметил, что на ход контрнаступательных действий ВСУ это никак не повлияет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса
Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов
Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников