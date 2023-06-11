Россияне взорвали дамбу в Запорожской области

Россияне взорвали дамбу в Запорожской области1
- 11.06.2023, 21:25
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Оккупанты пытаются сорвать наступление ВСУ.
После теракта на Каховской ГЭС россияне не остановились. Российские военные взорвали еще одну дамбу, но на этот раз в Запорожской области.
Об этом сообщил спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Россияне взорвали дамбу вблизи села Новодаровка Пологовского района Запорожской области. Очевидно, враг пытается сделать все, чтобы остановить наступление. Подрыв дамбы привел к затоплениям.
«Это привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы», - заявил Шершень.
В то же время представитель Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления отметил, что на ход контрнаступательных действий ВСУ это никак не повлияет.