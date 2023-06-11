Доктор Комаровский: Лукашенко подвержен сосудистой катастрофе 1 11.06.2023, 21:38

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Известный врач рассказал, какие болезни могут «догнать» диктатора.

Российский и белорусский диктаторы уже давно не могут похвастаться крепким здоровьем. Более того, все чаще в медийном пространстве появляется информация об их очень серьезных болезнях.

Однако врач Евгений Комаровский не советует слишком уж надеяться на скорый биологический конец Владимира Путина. Он ведь имеет доступ к лучшей медицине. Об этом Комаровский рассказал «24 Каналу».

Евгений Комаровский предположил, какие проблемы могут укоротить жизнь Путина и Лукашенко.

«Так же лучшими достижениями современной медицины может пользоваться и белорусский диктатор Александр Лукашенко. Однако медицина не всесильна. Судя по внешнему виду Лукашенко, он вероятно подвержен сосудистой катастрофе. Это острые болезни типа тромба, инсульта, инфаркта», - подчеркнул он.

Именно такие болезни могут «догнать» Лукашенко. В то же время Путин много лет не употребляет алкоголь, не курит, занимается спортом и окружил себя на уровне фанатизма самыми крутыми врачами.

«Именно поэтому есть меньшая вероятность, что у Путина могут быть такие заболевания, как у Лукашенко», – отметил врач.

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